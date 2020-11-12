Москва, , 10:11 — REGNUM В начале торгов 11 ноября нефть марки Brent по инерции продолжила развивать восходящий импульс и в моменте достигла свежих максимумов начала сентября в районе $45,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Однако на пиках баррель встретил желающих зафиксировать прибыль и в конечном итоге скорректировался под отметку $44, завершив день с потерями после недавнего ралли. На утренней сессии 12 ноября котировки торговались во флэте после неудачной утренней попытки отвоевать уровень $44.

Два ключевых драйвера, которые отправили Brent к упомянутым максимумам, — всеобщий оптимизм в отношении вакцины и сокращение запасов сырой нефти в США.

По большей части трейдеры уже отыграли оба фактора, и теперь цены испытывают трудности с поддержанием восходящего уклона.

На самом деле текущие уровни выглядят неоправданными и завышенными, учитывая новые локдауны и рекорды по заболеваемости и смертности на фоне пандемии, которая продолжает гасить мировой спрос на энергоносители.

В краткосрочной перспективе потенциал возвращения за пределы отметки $45 будет зависеть в том числе от отраслевых факторов. Минэнерго США с опозданием на день представит свой отчет по запасам и добыче, и, если благоприятные цифры подтвердятся, релиз окажет локальную поддержку фьючерсам.

Также свой ежемесячный обзор обнародует МЭА, который, напротив, рискует надавить на Brent, если агентство спрогнозирует ослабление спроса по аналогии с ОПЕК.

Также трейдеры будут следить за общей обстановке на рынках, которая, судя по снижению азиатских площадок, ухудшается после недавнего роста», — пояснил эксперт.

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