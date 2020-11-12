Москва, , 10:04 — REGNUM Экономический кризис не то что не повредил российскому банковскому сектору, но даже поддержал его, в отличие от практически всех остальных отраслей экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что темпы потребительского кредитования в России находятся на адекватном уровне.

«Словесные интервенции — главное оружие современного мегарегулятора не только в России, но и в мире, — констатировал Ордов. — Темпы роста потребительского кредитования в предкризисных 2018−2019 годах, превышающие 15% в годовом выражении, вызывали опасения главы ЦБ РФ. Но в кризисном 2020 году уже не вызывают опасений и признаны адекватными».

Как пояснил экономист, опытный финансист всегда может объяснить причины наличия рисков и тут же обосновать на цифрах их отсутствие.

«На адекватном ли уровне находятся сейчас темпы роста потребительского кредитования в условиях падения доходов населения и нарастании ограничительных мер в экономике? Конечно да, так как иначе возникает вопрос об адекватности мер со стороны ЦБ РФ во II квартале 2020 года, — сказал Ордов. — Экономический кризис не то что не затронул банковский сектор, а даже поддержал его, в отличие от практически всех отраслей российской экономики. ЦБ РФ превратился из мегарегулятора в мегалоббиста интересов финансовых организаций. Так ведь и не скажешь, что это плохо, но что хорошего в росте закредитованности населения в разгар экономического кризиса?».

Как подчеркнул Ордов, если экономика РФ не начнет расти, то потребительское кредитование обернется банкротством физических лиц, а миллиарды рублей потратят на поддержку и санацию банковского сектора.

«Важно понимать, что у ЦБ РФ остается все меньше и меньше инструментов «неразрушающего контроля» за устойчивостью показателя кредитной нагрузки, — пояснил Ордов. — Рост кредитного портфеля позволил закамуфлировать проблему просрочки по кредитам в области потребительского кредитования, но квартал-другой, и все тайное станет явным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, темпы потребительского кредитования в России находятся на адекватном уровне. Как подчеркнула глава Банка России, регулятор сохраняет контроль над ситуацией и поддерживает рост кредитования.

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