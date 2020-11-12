Стокгольм, , 10:08 — REGNUM Финансовая стабильность в Швеции с точки зрения обработки платежей и возможности занимать и инвестировать деньги в экономику не пострадала во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Это утверждение стало главным тезисом отчета Риксбанка (Центрального банка Швеции). Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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В то же время председатель правления Риксбанка Стефан Ингвес подчеркнул, что риски для экономической стабильности сохраняются, поскольку за последнее время распространение коронавируса в Швеции вновь усиливается.

«Что будет дальше, пока не ясно», — констатировал Инвес.

По мнению представителя регулятора, финансовая система Швеции функционирует относительно стабильно благодаря массивными мерами поддержки, которые были приняты весной. В свою очередь, Риксбанк покупал государственные облигации, чтобы удерживать процентные ставки на низком уровне, и различными способами гарантировал банкам доступ к ликвидности.