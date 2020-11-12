Казань, , 10:01 — REGNUM Средний размер оплаты за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах на 2021 год установили в Татарии. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Согласно документу, на размер ежемесячного платежа за детский сад влияет возраст и количество детей в семье, время работы дошкольного учреждения в день. Например, при работе детсада шесть часов средний размер родительской платы составит при количестве в семье менее трех детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет — 1 129 рублей, от 3 лет и старше 1 046 рублей. В семье, где 3 и более ребенка — 565 рублей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 523 рубля — от 3 лет и старше.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, в рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году в Татарии планируется построить 13 новых детских садов на 2 290 мест. Объем финансирования на эти цели составит 2,9 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей — федеральные средства.

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