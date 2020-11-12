Ярославль, , 09:37 — REGNUM Ярославский моторный завод «Автодизель» начал серийное производство двигателей ЯМЗ-6580 повышенной мощности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).

Двигатель ЯМЗ-6580 ПАО «Автодизель»

Мощность новой версии двигателей увеличена по сравнению с базовой моделью с 420 до 530 л.с. при сохранении удельного расхода топлива. Двигатели повышенной мощности предназначены для техники увеличенной грузоподъёмности и производительности. Первые сто двигателей завод выпустит до конца года. Это восьмицилиндровые двигатели традиционного V-образного семейства моторов ярославского производства. Двигатель повышенной мощности прошёл 800-часовые испытания. Ресурс новых двигателей — до 1 млн км. В отличие от двигателей ЯМЗ-6585 420 л.с. в конструкции моторов повышенной мощности ЯМЗ-6580 использована более эффективная система охлаждения поршней. За счёт изменения конструкции шестерен увеличена производительность масляного насоса со 165 л/мин до 175 л/мин, что позволяет поддерживать оптимальную работу двигателя при увеличении мощности. Повысить мощность двигателя без увеличения удельного расхода топлива позволяет использование модернизированных турбокомпрессора и электронного блока управления двигателей. Двигатели повышенной мощности предназначены для использования в сельскохозяйственной технике с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а также в современных дизель-генераторных установках. V-образные двигатели ЯМЗ отличает надёжность, высокая степень унификации базовых моделей и модификаций, широкие возможности применяемости. Двигатели имеют высокую ремонтопригодность, в полном объёме обеспечены запасными частями во всех регионах эксплуатации.

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