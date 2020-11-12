Тюмень, , 08:55 — REGNUM В Тюменской области с января 2021 года на 4,3% повысятся тарифы на перевозку пассажиров на автобусах по пригородным и междугородным маршрутам. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Моором.

К примеру, тариф на пригородные маршруты Тюмень — Винзили и Тюмень — Богандинский увеличится на 3 рубля. Поездка из Тюмени в Ялуторовск станет дороже на 12 рублей. На 36 рублей подорожает поездка из Тюмени в Тобольск и составит 856 рублей, из Тюмени в Ишим — на 44 рубля и составит 1 053 рубля.

В департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области поясняют, что рост тарифов на междугородние поездки соответствует индексу роста цен на платные услуги населению.