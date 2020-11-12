Сеул, , 08:52 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать сокращение индекса экспортных цен. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в октябре 2020 года индекс экспортных цен составил 92,51 пункт, что на 2,6% меньше по сравнению с прошлым месяцем. Известно, что это самые высокие темпы снижения показателя с декабря 2018 года.

Отмечается, что стоимость компьютеров, электронного и оптического оборудования сократилась на 3,6%, транспортного оборудования — на 3%, металлургической продукции — на 2,4%, полупроводниковой памяти DRAM — на 8,5%, а флеш-памяти — на 5,6%.

Индекс импортных цен также сократился на 2,6%. Известно, что показатель падает на протяжении четырёх месяцев подряд.

Индекс цен — относительный показатель изменения уровня ценза определенный период времени. Индекс цен экспортных поставок товаров характеризует изменение цен на товары, производимые в стране и экспортируемые в другие страны.