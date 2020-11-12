Самара, , 09:06 — REGNUM Параметры бюджета территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС) Самарской области на 2021 год одобрило правительство региона. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании областного правительства.

По словам директора ТФОМС региона Владислава Романова, бюджет этого фонда на 2021 год является бездефицитным и сбалансированным. Его расходы запланированы на уровне 42,8 млрд рублей. Это на 2% (более чем на миллиард рублей) больше показателя 2020 года. При этом на 2,5% был увеличен базовый норматив финансирования на одного человека.

Сообщается, что проект бюджета ТФОМС уже направлен на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы.

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