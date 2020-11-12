Москва, 12 ноября 2020, 08:35 — REGNUM В Москве инновационно-образовательный комплекск «Техноград» проведет бесплатный онлайн-курс для предпринимателей. Курс организует Центр развития карьеры, сообщается на портале мэра столицы.
Читайте также: Власти Москвы поддержат бизнес с помощью онлайн-сервиса
Участника курса расскажут как развить soft-навыки для карьеры в бизнесе, научат вести сложные переговоры, прогнозировать поведение собеседника, работать в команде, помогут освоить профайлинг.
Онлайн-курс для предпринимателей пройдет с 15 по 29 ноября. По итогам обучения участники получат сертификат.
Как сообщало ИА REGNUM, для столичных предпринимателей создали специальное приложение, которое призвано облегчить им условия работы.
Читайте также: Предприниматели Москвы назвали онлайн-сервисы, помогающие в работе