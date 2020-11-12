Оренбург, , 08:11 — REGNUM В Оренбургской области за девять месяцев 2020 года бюджет исполнен по доходам на 73млрд 157 млн 547,6 тыс. рублей, по расходам — на 79 млрд 812 млн 845,4 тыс. рублей. Дефицит сложился на уровне 6 млрд 655 млн 297,8 тыс. рублей, сообщает областной минфин.

По данным ведомства, все обязательства исполнены в срок и полном объеме. Фактический дефицит покрыт за счет операций по управлению счетами без привлечения заимствований.

Напомним, в декабре 2019 года Заксобрание утвердило бюджет на 2020 год со следующими параметрами: доходы составят 102 млрд 363 млн 709 тыс. рублей — доходная часть, 106 млрд 213 млн 782 тыс. рублей — расходная. Добавим, Бюджет на 2021 год планируется с дефицитом в 10 млрд рублей, на 2022 год — 8,8 млрд рублей, на 2023 год — 10,1 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Оренбуржья-2020: дефицит превысил 3,85 млрд