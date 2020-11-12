Москва, , 08:09 — REGNUM Торги по рублевым парам 11 ноября закрылись снижением. Пара доллар/рубль выросла на 0,76%, до 77,13 руб., евро/рубль — на 0,45%, до 90,80 руб., фунт/рубль — на 0,39%, до 101,84 руб. Торги по рублю открылись ростом, но он не смог удержать плюс до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Повышательный импульс угас на фоне общего укрепления доллара США на Форекс, а также падения цен на нефть. Доллар подорожал к большинству валют на фоне роста доходности десятилетних облигаций США и коррекции по рисковым активам после ралли на позитивных новостях о вакцине.

Цена на нефть Brent повышалась до $45,27, с которого упала на 3,38%, до $43,74 за баррель. Падение вызвало ухудшение прогноза спроса ОПЕК. Картель 11 ноября снизил прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. баррелей в сутки — до 90,01 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 12 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $43,87 (+0,30%). Участники рынка продолжат позитивно реагировать на новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 американской Pfizer Inc. и германской BioNTech.

Видимо скоро будут новости от других компаний, которые занимаются тестированием своих вакцин (Moderna, Novavax, AstraZeneca и дочерняя структура Johnson & Johnson —Janssen Pharmaceutical).

Пара доллар/рубль вернулась к уровню 77,13 руб. С июня рубль подешевел к доллару на 18,98%, до 80,95 руб. Сейчас началась нисходящая коррекция по доллару.

Нисходящая движение составило 38,2% по отношению к росту с 80,95 до 75,75 (-6,42%). Есть предположение, что пара доллар/рубль в ближайшее время протестирует уровень 75,45 руб.

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