Москва, , 08:06 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск Минобороны России к АО «Воентелеком», которое обеспечивает профильными товарами и услугами воинские части. Ответчику, если он не обжалует вердикт, предстоит выплатить министерству более 906,7 млн рублей неустойки, передаёт ИА REGNUM.

Иск «о взыскании неустойки по контракту №1 620 187 346 311 412 663 189 504 от 23.09.2016 года» поступил в суд ещё год назад. Изначально в карточке дела фигурировала сумма 700 480 480,38 рубля.

«Взыскать с акционерного общества «Воентелеком» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойку в размере 906 773 252 руб. 27 копеек», — вынес вердикт судья.

В качестве третьего лица в дело пыталось войти АО «Кибертехника», указавшее, что у него в 2016—2017 годы было заключено пять контрактов с АО «Воентелеком», в котором последнее выступало покупателем. В просьбе суд отказал.

Напомним, у Минобороны РФ с «Воентелекомом» было подписано более 15 контрактов на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей. На сайте компании уточняется, что она в интересах Минобороны РФ выступает единственным поставщиком услуг в сфере оснащения объектов связи инфокоммуникационным оборудованием, проводит обслуживание и ремонт ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также обслуживание линий и сооружений связи.