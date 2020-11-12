Оренбург, , 08:01 — REGNUM В Оренбургской области Законодательное собрание 26 ноября в первом чтении рассмотрит бюджет региона на ближайшую трехлетку. Бюджет на 2021 год прогнозируют с дефицитом в 10 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центе регионального парламента.

В основу бюджета заложен прогноз социально-экономического развития Оренбуржья с учетом условий пандемии. Доходы в 2021 году планируется в объеме 90 млрд 700 млн рублей, расходы — 100 млрд 700 млн рублей.

Председатель комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике Жанна Ермакова отметила, что при прогнозируемом дефиците в 10 млрд рублей все социальные обязательства будут выполнены.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбуржье берёт многомиллиардные кредиты