Барнаул, , 07:21 — REGNUM Сроки открытия инфекционного госпиталя в ТЦ «Посуда-центр» Барнаула весьма туманны. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного сегодня, 12 ноября, в официальном Telegram-канале мэрии города по итогам заседания рабочей группы, которое провёл «сити-менеджер» Вячеслав Франк.

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"Госпиталь нужен, в первую очередь, для того, чтобы оказывать своевременную медицинскую помощь жителям города и края. Только вместе мы справимся с этой задачей», — подчеркнул градоначальник.

Помимо заверений, что проект находится на особом контроле, было дано поручение на основе предпроектных решений подготовить проект по техническому перевооружению здания, особое внимание уделив системам безопасности. До сих пор не принято решение по определению генерального подрядчика на выполнение работ и заключению договора аренды с собственником помещения.

По словам Франка, для выполнения всех работ по развертыванию инфекционного госпиталя в Барнауле, необходима слаженная работа всех ведомств.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже больше месяца в Алтайском крае наблюдается взрывной характер распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно выявляют более 200 новых носителей SARS-CoV-2. Каждый день регистрируют более 10 новых жертв COVID-19. Существует большой дефицит коек для лечения больных в стационарах.

Вместе с тем, в начале ноября 2020 года объявленное ранее через СМИ решение перепрофилировать под ковидный госпиталь в ТЦ «Геомаркет» в Барнауле было дезавуировано. Многоэтажное здание оказалось непригодным под медучреждение данного типа. Под новое место для лечения больных с коронавирусом решено приспособить здание «Посуда Центра» (проспект Ленина, 154) в Барнауле.

Всеми организационными вопросами губернатор края Виктор Томенко поручил заняться мэру Барнаула Вячеславу Франку. Пока дальше разговоров дело, судя по всему, не продвинулось.

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