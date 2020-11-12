Москва, , 06:53 — REGNUM Сумму $44,4 млрд составил чистый отток капитала из России за период с января по октябрь 2020 года, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

При этом за аналогичный период 2019 года этот показатель составил $26,4 млрд. Таким образом, отток увеличился на 68,18%.

При этом подчеркивается, что в 2020 году указанная сумма была определена уже с учетом уменьшения долгов перед нерезидентами прочих секторов. Кроме того, в ЦБ РФ отметили, что в прошлом году в расчете показателя одним из главенствующих факторов стало снижение обязательств банков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября, согласно сведениям Банка России, в отраслях, которые ориентированы на внешний спрос, было выявлено снижение динамики входящих финансовых потоков в период с 19 по 23 октября.

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