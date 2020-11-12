Архангельск, , 06:14 — REGNUM Банкротное дело в отношении подрядчика Минобороны России прекращено. Во введении первого этапа — наблюдения кредитору АО «Металло-перерабатывающий завод «Аскона» арбитражем отказано, так как в дело представлены документы, что тот «оплатил указанную задолженность в полном объёме». Иных кредиторов в рамках дела не оказалось и производство прекратили, передаёт ИА REGNUM.

Ответчик — подрядчик оборонного ведомства, который занимается утилизацией списанных боевых кораблей. В медиаповестку страны завод попал после того, как в Приморском крае в июне 2020 года затонул один из эсминцев, который должны были демонтировать.

Банкротные иски к «Асконе» стали поступать с июля 2020 года, но ни одно дело не дошло до вердикта. Последними были рассмотрены претензии индивидуального предпринимателя Никиты Курицина, перед которым имелся долг в размере 5 707 984 рублей.

«Платёжные поручения от 05.10.2020 и от 06.11.2020 года, представленные должником, подтверждают, что должник оплатил указанную задолженность в полном объёме», — отметил судья и производство по делу прекратил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года стало известно, что металло-перерабатывающий завод «Аскона» попытался оспорить торги Минобороны России, которые прошли в июне 2020 года в закрытом режиме. В рамках контракта победитель должен утилизировать оборудование. Признать недействительными результаты завод не смог.

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