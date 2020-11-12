Тегеран, , 08:12 — REGNUM В Иране производство алюминиевых слитков в пяти крупнейших алюминиевых производственных комплексах страны достигло 69-процентного роста за первые семь месяцев текущего года (с 21 марта по 22 октября). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 ноября.

Соответственно, за этот период было произведено 247 335 тонн алюминиевого слитка, что на 69 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Статистика показала, что в иранском месяце мехр (21 сентября — 22 октября) в стране было произведено 35 556 тонн алюминиевых слитков, что на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в первом полугодии текущего года (с 21 марта по 22 сентября) в стране было произведено 196 200 тонн чистого алюминиевого слитка, что на 53,2 процента превышает прошлогодние показатели.