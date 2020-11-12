Новосибирск, , 05:49 — REGNUM В Новосибирске на прошедшей неделе, с 3 по 9 ноября, вырослипотребительские цены на дизельное топливо — на 0,7%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

«На соответствующей неделе предыдущего года наблюдалось увеличение потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-92 — на 0,2%, АИ-98 — на 0,1%, дизельное топливо — на 2%», — уточнил региональный орган статистики.

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 40,70 до 41,9 рубля за 1 литр, АИ-95 — от 43,95 до 45,9 рубля, АИ-98 — от 48,7 до 53 рубля, дизельное топливо — от 49 до 53,05 рубля.