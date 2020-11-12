Тегеран, , 08:54 — REGNUM 11 ноября министерство энергетики Ирана и водно-энергетическая компания Катара подчеркнули необходимость укрепления взаимного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Советник министра энергетики Ирана по международным делам и руководитель Центра международных отношений и координации водной и электроэнергетической дипломатии Мохаммад Али Фарахнакян встретился с генеральным директором Катарской водно-энергетической компании Иссой Аль-Кувари.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость укрепления двусторонних отношений и охарактеризовали предыдущие переговоры по водному и электроэнергетическому сотрудничеству Ирана и Катара как плодотворные и конструктивные, выразив надежду на дальнейшее расширение взаимодействия в этой области.

Они также договорились продолжить специализированные дискуссии между катарской компанией и соответствующими ведомствами министерства энергетики Ирана, с тем чтобы обе страны могли достичь хороших результатов в данном направлении.