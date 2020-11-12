Тамбов, , 05:29 — REGNUM В Тамбовской области реализуют два проекта по развитию железнодорожных перевозок: «Городской поезд» и подъезд к индустриальному парку «Уварово». Также будут сохранены пригородные маршруты. Данные вопросы были обсуждены на рабочей встрече главы администрации Тамбовской области Александра Никитина с начальником Юго-Восточной железной дороги Павлом Ивановым, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Рабочая встреча в Тамбовской области Tambov.gov.ru

У Тамбовщины и ЮЖВД давние партнёрские отношения, на встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества. Губернатор отметил, что развитие железнодорожного транспорта является одним из важнейших направлений деятельности региональной администрации. Совместная работа с ЮВЖД выстроена в соответствии с интересами жителей.

«С ЮВЖД нас связывают традиционно добрые отношения, мы гордимся сотрудничеством и надеемся, что оно не только продолжится, но и получит новую динамику. И для этого готовы задействовать все необходимые механизмы и средства», — подчеркнул Александр Никитин.

В повестке дня — вопросы развития пригородного пассажирского сообщения, железнодорожной инфраструктуры на территории индустриального парка «Уварово», реализации проекта «Городской поезд».

Павел Иванов поблагодарил за сотрудничество и отметил, что «наши позиции совпадают», и «традиции, которые есть, постараемся сохранить».

Администрация региона ежегодно компенсирует железнодорожникам затраты, связанные с перевозками, для того, чтобы сохранить маршруты и не допустить резкого роста стоимости проезда на пригородных поездах.

Реализация проекта «Городской поезд» позволит повысить транспортную доступность активно застраиваемых территорий в северной части Тамбова. В настоящее время в микрорайоне Радужный оборудована пассажирская платформа. Решается вопрос обустройства подъездной автомобильной дороги к этой платформе.

Кроме того, стороны обсудили тему, как связать индустриальный парк «Уварово» с железной дорогой. В настоящее время в этом парке работают несколько компаний-резидентов, заинтересованных в наличии железнодорожного подъездного пути. Кроме того, возможность железнодорожного сообщения позволит привлечь на эту производственную площадку новые организации. Стороны подтвердили свою заинтересованность в решении этой задачи, отметили высокую степень проработки всех необходимых вопросов и обсудили в качестве одного из вариантов реконструкции железнодорожного полотна заключение концессионного соглашения.