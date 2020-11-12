Хайкоу, Китай, , 04:09 — REGNUM Свободный торговый порт Хайнань на юге Китая запустил свой первый межконтинентальный грузовой авиамаршрут между столицей региона городом Хайкоу и столицей Нидерландов городом Амстердамом, сообщает агентство Синьхуа.

Полностью грузовой рейс, груженый 110 тоннами товаров вылетел из Международного аэропорта Мэйлань в Хайкоу до Амстердамского аэропорта Схипхол 8 ноября, осуществив первый шаг к строительству международной воздушной грузовой сети и транспортного хаба в Хайкоу.

Рейсом были отправлены электроника, товары общего назначения, в то время как из Амстердама рейс привезет автозапчасти и продукцию электронной коммерции.

Запуск авиагрузового маршрута позволит в полной мере реализовать роль Хайнаньского свободного торгового порта как интегрированного сервисного узла международной цепочки поставок в рамках инициативы «Пояс и путь».

Напомним, власти Китая 1 июня 2020 года обнародовали генеральный план создания порта свободной торговли, направленный на превращение южной островной провинции к середине века в порт свободной торговли высокого уровня и глобального влияния.