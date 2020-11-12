Чэнду, Китай, , 03:58 — REGNUM Шесть китайских поставщиков автозапчастей планируют суммарно вложить 5 млрд юаней (около $756,5 млн) в город Чэнду на юго-западе Китая в целях производства сидений, аккумуляторных батарей, бамперов и других деталей для автомобилей Volvo, сообщает агентство Синьхуа.

Поставщики недавно подписали соглашение с правительством зоны экономического и технического развития города Чэнду, столицы провинции Сычуань на юго-западе Китая. В настоящее время компания Volvo Cars производит автомобили модели XC60 на фабрике в Чэнду.

«Приведение поставщиков в Чэнду не только оптимизирует цепочки производства и сбыта Volvo, но и помогает нам реализовать нашу приверженность Китаю, крупнейшему в мире единому рынку автомобилей», — заявил вице-президент по закупкам автомобилей Volvo в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ли Хай.

Помимо Чэнду, Volvo Cars имеет производственные базы в городах Дацин провинции Хэйлунцзян, Луцяо провинции Чжэцзян и Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Более 50% поставщиков автозапчастей Volvo распложены на востоке Китая, отметил Ли, добавив, что они должны быть ближе к фабрикам в Чэнду и Дацине.