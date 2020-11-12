Москва, , 03:49 — REGNUM Федеральная налоговая служба России объявила многомиллиардный электронный аукцион, в рамках которого будет выбран исполнитель на оказание услуг единой мультисервисной сети передачи данных. Победителя тендера планируется определить 1 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Услуги, предоставленные победителем, используются для информационно-технологического взаимодействия информационных систем ведомства, предоставления госуслуг в электронной форме, а также информационного взаимодействия сотрудников налоговых служб страны. Максимальная цена контракта — 3 164 522 172 рубля. При оплате будут задействованы средства федерального бюджета.

Услуги должны быть предоставлены с 1 января 2021 года и по 30 сентября 2022 года.

«Закупка осуществляется для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320», — отмечается в документации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года Федеральная налоговая служба объявила тендер с начальной ценой более 9,5 млрд рублей. В рамках него планировалось закупить оборудование в три подразделения для развития инфраструктуры АИС «Налог-3». В июле также был объявлен конкурс на доработку данной системы с начальной ценой более 932 млн рублей.