Пекин, , 02:54 — REGNUM Крупнейшие в Китае производители алкоголя зафиксировали рост прибыли на 7,1% в годовом исчислении до 127,72 млрд юаней (около $19,27 млрд) за первые девять месяцев года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

За указанный период производители алкоголя годовым оборотом более 20 млн юаней обеспечили суммарный оборот на уровне 601,02 млрд юаней, что на 0,3% ниже, чем за аналогичный период годом ранее, сообщили в министерстве.

Китайские производители алкоголя также обеспечили выпуск алкоголя в объеме 4,78 млрд килолитров в период с января по сентябрь, что на 10,4% ниже в годовом исчислении.

Производство напитков просело на 6,8% в годовом исчислении. Винодельческие компании просели по данным показателям на 23,5% за аналогичный период.