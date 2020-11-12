Пекин, , 02:49 — REGNUM Активность экспресс-доставки в Китае выросла в октябре относительно предыдущего месяца, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс экспресс-доставки Китая составил 108,6% в прошлом месяце, что на 0,5 процентных пункта выше, чем в сентябре, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок. Индекс основывается на данных крупных логистических фирм, осуществляющих свою деятельность в стране.

Бизнес-сектор и сельские районы страны зафиксировали рост общего числа доставок в октябре в сравнении с показателями предыдущего месяца, что говорит о стабильном восстановлении экономики страны.

Деловая активность в смежных отраслях в основном вернулась на уровень аналогичного периода прошлого года. Субиндексы Деловой экспресс-доставки в обрабатывающей промышленности и сфере услуг составили 111,9% и 109,9% соответственно.

Ситуация с занятостью в этом секторе продолжала улучшаться. В октябре субиндекс занятости вырос на 0,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем до 103,9%