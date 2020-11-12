Пекин, , 02:44 — REGNUM Группа предприятий-импортеров провинции Чжэцзян на востоке Китая подписала контракты на сумму 12,79 млрд юаней (около $1,94 млрд) с международными компаниями в рамках завершившейся в Шанхае 3-й выставки CIIE, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Департамента коммерции провинции Чжэцзян, за время 3-й международной импортной Экспо в Шанхае (CIIE) в общей сложности 28 предприятий-импортеров Чжэцзяна и 28 участников выставки из более чем 10 стран и регионов мира, Включая Германию, Японию, США и Бразилию, подписали 31 совместный проект в общем.

По официальным данным, активность бизнеса во время мероприятия была на 25,4% больше, чем на предыдущей выставки. Среди иностранных предприятий, подписавших контракты, были Honeywell, Glencore, Mitsubishi Corporation и Louis Dreyfus.

Контрактные проекты включают в себя интеллектуальные фабрики, механическое оборудование, автозапчасти, продовольственные и сельскохозяйственные товары, а также потребительские товары. Выставка проходила в Шанхае с 5 по 10 ноября.