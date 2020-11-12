Пекин, , 02:38 — REGNUM Крупнейшие производители велосипедов Китая зафиксировали всплеск прибыли на 22% в годовом исчислении за первые три квартала года, сообщили Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Производители велосипедов годовым оборотом от основного бизнеса более 20 млн юаней (около $3,02 млн) заработали 5,13 млрд юаней суммарной прибыли в период с января по сентябрь. В то же самое время их общая выручка выросла на 15,7% относительно предыдущего года до 126,05 млрд юаней.

За тот же период производители электровелосипедов сообщили об общей выручке 67,76 млрд юаней, что на 26,6% больше в годовом исчислении. Их прибыль взлетела на 30,4% до 2,63 млрд юаней.