Нью-Йорк, США, , 01:45 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 11 ноября менялись разнонаправленно, сменив направления движения.

Так к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones, который накануне прибавил 0,90%, понизился на 21,38 пункта (потеряв 0,07%), до 29 399,54 пункта. S&P 500, наоборот, вырос на 27,18 пункта (0,77%), до 3572,71 пункта. Nasdaq также поднялся на 232,57 пункта (2,01%), до 11 786,43 пункта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торги на Гонконгской фондовой бирже 11 ноября открылись снижением котировок, прервав четырёхдневный рост.

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