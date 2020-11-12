Загреб, , 00:42 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании Совета по введению евро 11 ноября заявил, что нынешняя цель правительства — подготовить страну к введению евро с 1 января 2023 года, в результате чего будет реализован национальный план замены местной валюты (хорватских кун) на евро. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

В рамках данного заседания правительство обнародовало подробный национальный план замены хорватских кун на евро, в котором перечислены все детали, касающиеся валютной конверсии.

«С момента введения евро в Хорватии данная валюта станет законным платежным средством в стране. Это принесет хорватской экономике многочисленные выгоды. Например, валютный риск хранения денег в евро, которому подвергается большинство держателей банковских счетов, полностью исчезнет. Процесс обмена денег со странами-членами Евросоюза будет упрощён, поскольку не будет необходимости в частых обменах кун на евро, и наоборот. Кредитование станет более доступным, а устойчивость экономики Хорватии к внешним потрясениям возрастет. Все вышеперечисленное будет способствовать улучшению делового и инвестиционного климата в Хорватии. Замена хорватской куны на евро — чрезвычайно сложный процесс, в котором будет задействовано множество заинтересованных лиц. Этот процесс будет основываться на принципах эффективности и оперативного информирования всех его участников», — подчеркнул Пленкович.

Напомним, 8 июля 2019 года Хорватия направила официальное письмо о намерении присоединиться к европейскому Механизму обменных курсов (ERM 2), что стало начальной стадией присоединения страны к зоне евро.