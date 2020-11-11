Пекин, , 22:57 — REGNUM За 11 дней распродаж в честь «дня холостяков» с 1 по 11 ноября на сервисах Alibaba было совершено продаж на рекордные $74 млрд, 11 ноября сообщает агентство Reuters.

Крупнейшее в мире событие в сфере продаж затмило Черную пятницу и Киберпонедельник в США и принесло продавцам на платформах Alibaba в 21 раз больше заказов по стоимости, чем двухдневный глобальный Prime Day компании Amazon.

«Из-за COVID-19 многие китайцы не могут уехать за границу. Это фактически стимулирует онлайн-потребление» , — заявил журналистам вице-президент Alibaba Лю Бо.

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