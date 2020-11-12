Москва, , 09:59 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко раскритиковал существующую в России формальную систему закрепления за компаниями статуса креативных по кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом он заявил 11 ноября на форуме «Сильные идеи для нового времени».

По словам Кириенко, сейчас государственная поддержка распределяется в соответствии с кодами ОКВЭД, и в творческом секторе это стало большим вызовом для компаний и государства. Рынку креативного предпринимательства необходимы новые инструменты взаимодействия с властью. «У нас нет кодов ОКВЭД. Деятельность есть, а кодов нет. Люди вынуждены каким-то образом мимикрировать: заниматься одним, а делать вид, что занимаются другим. Это странно в том числе и с налоговой точки зрения», ─ заявил он.

Более того, отсутствие четких понятийных рамок тормозит трансформацию системы образования и не дает развивать кадровый потенциал страны в соответствии с запросами времени: «Еще с советских времен нам досталось такое «наследство». Писатели и композиторы есть, а профессий нет. Понимаю, что непросто сделать профессиональный стандарт. Чего уж тогда говорить про профессию гейм-дизайнера или художника виртуальной реальности. Их просто не существует в природе. Это проблема для образования, потому что нет профессии — нет и образования».

Особый налоговый режим, а также система грантовой и гарантийной поддержки нужна креативным предпринимателям не только на федеральном уровне, но и в регионах, считает Кириенко: «Первыми регионами, которые озаботились формированием правовых условий, законодательства по поддержке креативной индустрии, были Москва (и это понятно: Москва — крайне креативный город и по этому показателю не уступает лучшим мировым столицам), Ханты-Мансийский АО, Нижний Новгород, Казань (Республика Татарстан). Активно подтягиваются другие регионы».