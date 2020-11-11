Кострома, , 20:58 — REGNUM Территориальная генерирующая компания (ПАО «ТГК-2») предложила костромским властям разорвать концессионное соглашение. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

Ремонт теплотрассы Yarnews.net

Генерирующая компания прислала заместителю губернатора Костромской области Алексею Афансьеву и исполняющему обязанности главы администрации Костромы Олегу Болоховцу письмо, в котором заявила, что «в силу ряда объективных причин» не может реализовывать соглашение и захотела выкупить костромские теплосети.

Администрация Костромы отказала ТГК-2 в разрыве концессии и указала, что по федеральному законодательству компания может получить сети в собственность только по истечении срока действия соглашения — в 2039 году.

Позиция ТГК-2 весьма двусмысленна, по сути компания отказывается от исполнения инвестиционной программы, но при этом изъявляет желание просто выкупить изношенные тепловые сети. Однако, по мнению заместителя главы городской администрации, курирующего сферу городского хозяйства Марка Красильщика, предложение генерирующей компании не свидетельствует о напряжённых отношениях, сложившихся между ТГК-2 и костромскими властями.

«У нас в мирном порядке проходит диалог, без лишнего напряга — они направили нам предложение, мы им официально ответили. Это нормальная рабочая ситуация. Расторгать концессию и заниматься переподписаниями в начале отопительного сезона не лучшая идея. Со своей стороны мы требуем исполнения соглашения и работы. Если господа не успевают что-то сделать, им нужно просто усилиться. Вот и всё. Отмечу, что при всех недостатках — массе жалоб, незакрытых раскопках их работа имеет определённый эффект. В этом году радикально поменялась ситуация в районах, которые в 2019 году постоянно были в рисках отключений, стало меньше аварийных ситуаций. Администрация Костромы не говорит о разрыве, мы настаиваем на продолжении отношений».

Напомним, что тепловые коммуникации Костромы отдали в аренду ТГК-2 весной 2019 года. Спустя несколько месяцев после заключения инвестиционного соглашения губернатор региона Сергей Ситников заявил о возможном разрыве концессии. По условиям договора за первые пять лет концессии ТГК-2 должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей. Возврат инвестиций должен происходить за счет надбавки в тарифе в течение 20 лет, которая не должна превышать уровень инфляции.

По итогам 2019 года ремонт квартальных сетей был выполнен лишь на 15,4% от запланированного объёма работ. Руководство компании сослалось на нехватку работников и пообещало наверстать упущенное в 2020 году.

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