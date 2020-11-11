Подгорица, , 20:14 — REGNUM Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории, другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой новой коронавирусной инфекции, сделали за сутки анализ 2174 тестов, среди которых было зарегистрировано в общей сложности 711 новых положительных.

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За сутки умерли семеро пациентов, у которых выл выявлен коронавирус. Всего с начала года число смертей составило 356.

Общее число активных случаев в стране составляет 7967.