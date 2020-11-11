Нью-Йорк, США, , 18:29 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне» 11 ноября — на Уолл-стрит вернулось воодушевление, связанное с завершением испытаний вакцины от коронавируса компании Pfizer.

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На старте торгов индекс Dow Jones вырос на 103,43 пункта (0,35%), до 29 524,35 пункта, индекс S&P 500 вырос на 17,69 пункта (0,50%), до 3563,22 пункта, индекс Nasdaq вырос на 102,79 пункта (0,89%), до 11 656,65 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, торги на Уолл-стрит 10 ноября прошли в смешанном настроении — компании реального сектора выросли, в то время как котировки интернет-корпораций просели, что сказалось на Nasdaq и S&P.

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