Ханты-Мансийск, , 18:24 — REGNUM В Югре в 2021 году прогнозируется добыча нефти менее 230 млн тонн нефти. Об этом сообщила ТАСС губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Ожидаемый объём добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 2020 года составит 210 млн тонн против 236,1 млн тонн в 2019 году — на 11% меньше.

«Это плохо. Для экономики всегда снижение объемов производства понижает эффективность той или иной области экономической деятельности. Тяжело, что одновременно и стоимость этого продукта на мировых рынках очень волатильна. В итоге под большим риском все те планы, бюджетные прежде всего, государств, регионов, на которые влияют объёмы и стоимость нефти на мировом рынке», — отметила Наталья Комарова.