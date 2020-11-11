11 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Больше всего спрос на валюту в октябре предъявляли СЗКО. Они покупали валюту в различных целях, в том числе — в рамках поручений своих клиентов для конвертации дивидендных выплат. Сезон дивидендов крупных компаний стартовал еще летом. Получая средства, иностранные акционеры конвертируют их в валюту. Подобные встряски в том числе и увеличивают нагрузку на локальный валютный рынок, воздействуя на рубль.

Галина Смирнова, , 18:09 — REGNUM Несмотря на общемировой лихорадочный тренд, возникший на фоне тревог, связанных с ускорением распространения коронавирусной инфекции в прошедшем октябре, ситуация на российском финансовом рынке оставалась устойчивой. В своем «обзоре рисков финансовых рынков за октябрь» ЦБ РФ отмечает, что глобально повышенная волатильность финансовых рынков не обошла стороной и Россию — несмотря на устойчивость, ситуация на финрынке страны характеризовалась повышенной волатильностью.

Флаг России

Однако, даже при «ухудшении эпидемиологической обстановки в стране и в мире на вторичном рынке ОФЗ в октябре 2020 г. не наблюдалось повышенной волатильности, нерезиденты и дочерние иностранные организации выступали основными покупателями. На вторичных биржевых торгах основные нетто-покупки осуществили нерезиденты и дочерние иностранные организации (18,9 млрд руб.), НФО приобрели ОФЗ на сумму 5,8 млрд рублей. СЗКО и прочие банки выступали нетто-продавцами, продажи данных категорий участников составили 15,3 и 9,5 млрд руб. соответственно. При этом объем продаж на вторичном рынке был значительно ниже покупок на аукционах», — указывается в документе Банка России.

Здание Банка России NVO

Интересно, что доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в октябре сократилась на 2,7 п.п., составив 23,3%, а объем их вложений, наоборот, увеличился на 42,9 млрд рублей. Между тем сокращение их доли, подобно 2018 году, связанное тогда со значительными продажами нерезидентов, в этом году обусловлено ростом рынка и невысокой долей участия нерезидентов в новых размещениях ОФЗ на первичном рынке. Вместе с тем снижение доли иностранных инвесторов в условиях стабильного номинального объема инвестиций, как считает регулятор, позволяет снизить зависимость рынка ОФЗ от внешнего финансирования. В целом живой интерес нерезидентов к вторичному рынку связывается высокими премиями и значительным спросом на ОФЗ-ПК со стороны локальных инвесторов — преимущественно системно значимыми кредитными организациями (СЗКО) — 93,9% от размещенных ОФЗ-ПК и 89,9% от всего размещенного объема ОФЗ.

То есть системно значимые банки России и подогревали интерес к выпускаемым Минфином ОФЗ. Собственно, разместить рекордный объем ОФЗ в прошедшем месяце, Минфину и удалось благодаря спросу со стороны системно значимых банков, а также высоким премиям на вторичном рынке. В октябре Минфин РФ привлек через выпуски ОФЗ на аукционах 1502,3 млрд рублей по номиналу, что составило 75,1% от всего объема размещений, запланированного на IV квартал (2 трлн руб.). Как и в предыдущие месяцы, преобладающую долю в размещениях занимали бумаги с плавающим купоном (93,6% от общего объема выпущенных в октябре ОФЗ).

Системно значимые банки России в октябре были ключевыми игроками и на валютном рынке. Можно сказать, что именно они и спасают экономику страны, но и также мутят воду на валютном рынке, оказывая тем самым влияние на рубль. Между тем регулятор склоняется к тому, что ситуация на российском валютном рынке в конце октября ухудшилась именно «на фоне новых локдаунов, общего роста неопределенности в мире в связи с COVID-19 и предстоящих на тот момент выборов в США». А также, как говорится в обзоре ЦБ ФР: «Нефтяные цены марок Urals и Brent опустились ниже 40 долл. США / барр., что спровоцировало ослабление рубля до 79,17 руб. / долл. США». Правда, кроме того, добавляет регулятор, возросла на различных сроках и вмененная волатильность опционов «при деньгах». На биржевых торгах валютного спот-рынка основными покупателями валюты в октябре были как раз СЗКО, а иностранные участники начали активно покупать валюту только в последнюю неделю октября. В последние три рабочих дня (28—30 октября) дочерние иностранные банки и нерезиденты приобрели валюты на 110 млрд в рублевом эквиваленте, причем данный объем пришелся сразу на несколько кредитных организаций, что говорит об общерыночной тенденции в эти торговые дни. В совокупности иностранные участники приобрели валюты в октябре на 89 млрд рублей.

Банковские ячейки Although

«Однако в течение месяца больше всего спрос на валюту предъявляли СЗКО — их совокупные покупки составили 145 млрд руб. в рублевом эквиваленте, в то время как поддержку рынку оказали нефинансовые организации — компании продали валюты на биржевых торгах на 161 млрд рублей», — говорится в сообщении регулятора финансового рынка России. СЗКО покупали валюту в различных целях, в том числе в рамках поручений клиентов для конвертации дивидендных выплат. К слову, сезон дивидендов крупных компаний стартовал летом. Первая волна выплат пришлась на июнь. Иностранные акционеры компаний, получая средства, конвертируют их в валюту. Подобные встряски в том числе и увеличивают нагрузку на локальный валютный рынок, помимо воздействия на него опасений пандемии и в этой связи паники на рынке, влекущей распродажу рисковых активов.