Москва, , 17:34 — REGNUM Две трети регионов России занижают прожиточный минимум. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов в ходе заседания Госдумы.

«Наш анализ прожиточного минимума в субъектах РФ показал, что действительно там две трети субъектов РФ занижает прожиточный минимум в своих регионах, и мы это более чем в 60 субъектах увидели», — сказал Пудов.

По его словам, «для выравнивания сложившегося в регионах занижения прожиточного минимума потребуется несколько лет».

«В связи с этим на 2021 год устанавливается переходный период, в течение которого планируется доведение регионами своих прожиточных минимумов до новых размеров, рассчитанных на основе коэффициентов», — добавил замминистра.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о новой системе расчета МРОТ и о прожиточном минимуме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме в новом расчете МРОТ увидели социальное мошенничество