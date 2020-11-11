Москва, , 17:26 — REGNUM Правительство РФ приняло решение ликвидировать торговые представительства России на Украине и в Литве, сообщается в постановлении от 7 ноября за подписью председателя правительства Михаила Мишустина.

Закрыть представительства в Литве и на Украине было решено по предложению Минпромторга для оптимизации деятельности зарубежных торгпредств.

Решение по Украине вызвано тем, что Киев в августе 2020 года прекратил действие двустороннего соглашения о взаимном учреждении торговых представительств.

В Литве российское торгпредство закрывается из-за сокращения товарооборота и отсутствия значимых двусторонних инициатив со стороны российских или литовских операторов, а также из-за отсутствия перспектив расширения и диверсификации взаимной торговли.

Кроме того, с 2014 года Литва приостановила деятельность двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству.

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