Подгорица, , 17:22 — REGNUM Еврокомиссия выплатила Черногории первый грант в размере 28 млн евро. Как сообщает инфоцентр ЕС, эта помощь предназначена для смягчения экономических последствий эпидемии коронавируса и поддержки реакции государственных органов на социальные и экономические проблемы.

Эти 28 миллионов евро представляют собой лишь часть помощи, доступной Черногории в рамках соглашения о бюджетной поддержке на сумму до 40,5 миллиона евро.

«Эта бюджетная поддержка является частью гранта в размере 53 млн евро, предоставленного Европейским союзом Черногории для приобретения оборудования для оказания неотложной медицинской помощи и оказания помощи уязвимым лицам, предпринимателям и компаниям, сектору здравоохранения и другим секторам, наиболее серьезно пострадавшим от кризиса с коронавирусом», — говорится в заявлении.

Выплата второй, последней части поддержки в размере до 40,5 миллионов будет зависеть от выполнения ряда обязательств, взятых Черногорией в связи с социальными и экономическими обстоятельствами. В заявлении добавлено, что наиболее важные условия заключаются в том, что правительство должно использовать средства ЕС для поддержки как можно большего числа малых предприятий, особенно для того, чтобы помочь им выплачивать зарплату своим сотрудникам, а также для финансирования социальных пособий для детей из социально неблагополучных семей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями и нуждающиеся семьи.