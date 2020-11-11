Москва, , 17:19 — REGNUM Продление в России срока действия программ льготной ипотеки продолжит поддерживать спрос на первичном рынке жилья, создавая условия для продолжения роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников.

«Риски могут быть как у потребителей — это сложности с обслуживанием кредитов в случае ухудшения экономической ситуации, так и у кредитных учреждений, у которых могут сформироваться чрезмерные ипотечные портфели, — предупредил он. — Массовая реализация потребительских рисков может спровоцировать сложности у недостаточно диверсифицированных банков. Однако ситуацию в банковском секторе тщательно отслеживает ЦБ (регулятор уже делал заявления о повышенном внимании к этой теме), поэтому все-таки можно надеяться на то, что ситуация находится под контролем».

При этом Сухарников подчеркнул, что достаточно сложная ситуация с эпидемией коронавируса и традиционное снижение динамики продаж во второй половине зимы могут притормозить рекордные темпы роста ипотечного рынка динамику в начале 2021 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сухарников объяснил, в чем причины рекордного роста российского ипотечного рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане РФ вкладывают деньги в жилье, опасаясь нестабильного доллара