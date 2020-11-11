Москва, , 17:10 — REGNUM Власти Москвы могут пойти на то, чтобы занять средства для сохранения сбалансированности городского бюджета. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, это может быть сделано, чтобы сохранить уровень расходов адресной инвестиционной программы Москвы.

«Да, денег нет. Мы их займем и обеспечим такой же объем адресной инвестиционной программы, даже больше. Как показывает практика, на каждый наш рубль придет 2−3 рубля коммерческих инвестиций. Это аксиома, которую мы каждый раз проходим», — сказал Собянин.