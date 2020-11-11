Москва, , 17:08 — REGNUM Развитие инфраструктуры Москвы будет продолжено, несмотря на текущие финансовые проблемы. Об этом 11 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"В этом году мы справимся. Жирок, который есть в Москве, мы съедим. Но в следующем году неоткуда брать. Одновременно 500−600 млрд адресная инвестиционная программа Москвы. Если по-бухгалтерски подойти — все инвестиции в ноль, и все в порядке, бюджет сбалансирован», — сказал Собянин.

Однако это означает нанести серьёзный ущерб экономике города, помешать её развитию, считает глава столицы. Именно поэтому данная категория расходов не будет сокращена, а возможно, даже увеличена.

«И в 2010 и в 2014 году мы действовали по одному сценарию — не снижали объём инвестиций в экономику города, чего бы нам это ни стоило. И это всегда запускало мотор экономики, и мы через пару лет получали динамику роста. И мы поступим так же в этот раз», — сказал Собянин.

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