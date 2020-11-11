Москва, , 16:51 — REGNUM Многих граждан России пугают долгие сроки ипотеки и возможная вероятность потери дохода за это время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева.

Как пояснила Казанцева, потенциал роста ипотечного рынка зависит от динамики реальных располагаемых доходов населения, но влияние это двояко. При падении доходов человек начинает задумываться об их альтернативных источниках, одним из которых оказывается приобретение недвижимости, которую потом можно сдавать в аренду. Но если реальные располагаемые доходы будут падать, то другая часть населения — потенциальные квартиранты — лишится возможности брать недвижимость в аренду. Это, в свою очередь, делает невыгодным вложение денег в недвижимость с помощью ипотеки.

«Поэтому рост доли семей, использующих ипотеку, зависит, конечно же, от динамики доходов населения, — отметила Казанцева. — Но также многих пугают долгие сроки ипотеки и возможная вероятность потери дохода за это время, что приведет к отсутствию возможности приобретения недвижимости. Это тормозит рост доли семей, имеющих ипотечные кредиты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в России доходность депозитов и облигаций вернется на прежний уровень, то это замедлит темпы роста ипотечного рынка.

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