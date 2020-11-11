Москва, , 16:50 — REGNUM Сумма наличных на руках у граждан и в кассах предприятий России к 1 октября 2020 года преодолела рубеж в 12 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM11 ноября заявил доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что в РФ сохраняется потенциал дальнейшего роста ипотечного рынка.

«Согласно оценкам экспертов, сумма наличных на руках у граждан и в кассах предприятий России к 1 октября текущего года преодолела рубеж в 12 трлн рублей, увеличившись за год на рекордные 28,3%. Такого роста не было с 2012 года, — сказала Казанцева. — При этом индекс потребительской активности, рассчитываемый на портале SberIndex.ru, за последнюю неделю октября потерял 2,3 пункта и опустился до 71,3 пункта. За эту же неделю, согласно данным аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex, потребительская активность жителей РФ снизилась до 6,3 балла с показателя 6,9 балла в начале месяца».

Также экономист обратила внимание на то, что ранее Росстат представил данные, согласно которым реальные располагаемые доходы жителей РФ в III квартале 2020 года упали на 4,8% в годовом выражении.

«За январь-сентябрь снижение составило 4,3% к аналогичному периоду прошлого года. В последний раз реальные располагаемые доходы жителей РФ сокращались сильнее в 1999 году, когда по итогам года падение составило 12,3%, — отметила Казанцева. — В сложившихся условиях ипотека является доступным инструментом кредитования для вложения финансовых ресурсов в недвижимость. Последняя необходима как для улучшения собственных условий проживания, так и для возможного получения дохода от ее сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Перепелица заявил, что по мере падения реальных доходов населения в России продолжит расти его задолженность перед банками.

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