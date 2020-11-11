Арзамас, Нижегородская область, , 16:44 — REGNUM Недавно созданный Банк развития стран БРИКС инвестирует $9,8 млн (748,7 млн рублей) в реконструкцию театра драмы, историко-художественного музея и бывшего кинотеатра «Искра» в городе Арзамасе в Нижегородской области.

Работы по ремонту и модернизации учреждений культуры будут проходить в рамках федерального проекта «Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений». Завершить их планируют до 2024 года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, реконструкция будет способствовать формированию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» и позволит улучшать туристическую привлекательность региона.

«По прогнозам специалистов, туристический поток в Арзамас после 2024 года может возрасти в несколько раз», — резюмировал он.