Москва, , 16:39 — REGNUM В последние дни от уважаемых российских и зарубежных рейтинговых агентств, ООН, РСПП идут новости, в которых фигурирует компания «ФосАгро». Все они в очередной раз доказывают, что компания занимает лидерские позиции не только в производстве удобрений, но и задает стандарты в мире в области устойчивого развития и социально ответственного введения бизнеса.

Это подтверждают и итоги пятничного Совета директоров, в котором абсолютное большинство принадлежит независимым директорам с признанной во всем мире репутацией в различных сферах бизнеса и устойчивого развития: это и Ксавье Роле (Лондонская фондовая биржа), Ирина Бокова (ЮНЕСКО), легендарный инвестор Джим Роджерс, Андрей Шаронов (президент Московской школы управления СКОЛКОВО), Наталья Пашкевич (профессор Санкт-Петербургского Горного университета), Свен Омбудстведт (Norske Skog ASA) и Маркус Роудс (признанный эксперт в области аудита).

Сильные финансовые показатели, амбициозные планы, производственные рекорды, лидерство в различных рейтингах — все это говорит о том, что ФосАгро не только не сбавляет обороты в непростой коронавирусный год, но и уверенно смотрит будущее.

Инвестпрограмма приносит плоды

Недавно компания опубликовала финансовую отчетность. Из нее следует, что выручка ФосАгро за третий квартал 2020 года выросла на 10% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 71 млрд рублей (965 млн долларов США). Выручка за 9 месяцев 2020 года сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 195 млрд рублей (2,8 млрд долларов США).

«В третьем квартале нам удалось продемонстрировать дальнейший рост финансовых результатов, — комментирует генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Выручка и EBITDA Группы выросли к уровню прошлого года на фоне роста объемов производства и сохранения низких мировых цен на основные сырьевые ресурсы. В результате рентабельность по EBITDA превысила 38%. Эффективное управление оборотным капиталом и реализация запасов готовой продукции позволили нам добиться существенного роста свободного денежного потока, который превысил 19 млрд руб., что более чем в пять раз больше аналогичного показателя прошлого года».

По мнению главы Комитета Совета директоров по вознаграждениям и кадрам Джима Роджерса, компания расширила возможности по генерированию свободного денежного потока благодаря реализации масштабной инвестиционной программы.

«Она заложила фундамент и для финансирования новых инвестпроектов и программ в области корпоративной социальной ответственности, вместе с тем обеспечивая стабильные выплаты дивидендов акционерам», — считает Роджерс.

Близок знаковый рубеж

Инвестпроекты также недавно обсуждались Советом директоров компании. Известно, что до конца года в Волхове ФосАгро запустит первые производства строящегося завода стоимостью 28 млрд рублей. Будет завершена масштабная программа модернизации и технического перевооружения производственного комплекса в Череповце. Там в эксплуатацию будет запущена линия по производству серной кислоты СК-3300, начнется движение по железнодорожному комплексу «Криолит». Общий объем финансирования этого проекта превысит 100 млрд рублей.

«В течение текущего года ФосАгро успешно построила и освоила новые проектные мощности нового производства высококачественного сульфата аммония в Череповце, — говорит председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле. — Это позволяет уже сейчас наблюдать замещение покупного сульфата аммония и рост рентабельности комплексных удобрений».

Еще одно запланированное на этот год достижение — объем производства всех видов продукции ФосАгро должен превысить 10 млн тонн!

«В условиях пандемии и сохранения комплексных профилактических мер на наших предприятиях ФосАгро продолжает уверенное поступательное развитие, — комментирует Андрей Гурьев. — Мы поддерживаем уровень роста производства в 5% год к году. Могу с уверенностью сказать, что в этом году ФосАгро произведет 10 млн тонн всех видов продукции — это абсолютный рекорд для компании».

«ФосАгро ведет последовательную работу над реализацией Стратегии до 2025 года, утвержденную Советом директоров в 2019 году после успешного и досрочного достижения всех целей в рамках предыдущего этапа развития, — говорит Ксавье Роле. — Реализация данной стратегии в еще большей степени укрепит позиции ФосАгро как одного из наиболее эффективных производителей в отрасли и ведущего производителя удобрений, обеспечивающих экологичность производимой сельхозпродукции».

Путь выбран правильный

Недавно международное агентство Sustainalytics, один из ключевых составителей рейтингов в области ESG, в ходе ежегодного пересмотра риск-рейтингов существенно повысило оценку ФосАгро — с 43,8 баллов до отметки 26,9 баллов (умеренный риск).

«На фоне масштабной работы, проводимой компанией в области устойчивого развития, решение агентства Sustainalytics является лучшим подтверждением правильности выбранного ФосАгро пути и мощным импульсом для последующего совершенствования», — комментирует председатель комитета Совета директоров по устойчивому развитию Ирина Бокова.

С новым рейтингом ФосАгро укрепила ведущие позиции среди компаний мировой агрохимической индустрии с лучшим ESG риск-рейтингом от Sustainalytics (в топ-3 также входят UPL — 26,2 балла и ICL Group — 33,3 балла) и к верхним 15% компаний с лучшими оценками среди представителей глобальной химической отрасли.

Эксперты Sustainalytics оценили управление ESG-вызовами в ФосАгро как «сильное». Оценка агентства включает анализ подверженности компании рискам в области устойчивого развития, а также анализ качества программ, практик и политик компании в области ESG. Агентство отметило существенные улучшения в деятельности ФосАгро, касающиеся климатических аспектов и управления воздействием на окружающую среду. А также управление человеческим капиталом, следование высоким стандартам деловой этики и лучшим практикам корпоративного управления.

«Я вхожу в Совет директоров ФосАгро уже более двух лет, а в прошлом году был избран его председателем, — говорит Ксавье Роле. — В течение всего этого времени я являюсь свидетелем тех усилий, которые компания вкладывает в свое устойчивое развитие и снижение экологического воздействия на окружающую среду. Эти усилия приносят свои результаты».

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