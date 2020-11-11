Москва, , 15:59 — REGNUM По мере падения реальных доходов населения в России продолжит расти его задолженность перед банками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал новость о том, что совокупная задолженность жителей РФ перед банками с начала года выросла почти на 10% и составила около 19,3 трлн рублей.

«По сравнению с прошлым годом рост задолженности оказался даже менее интенсивным. Однако совокупный размер задолженности создает некоторые опасения в связи с неустойчивой макроэкономической ситуацией в стране и в мире, — сказал экономист. — Что касается совокупной задолженности населения, то она существенно ниже уровня задолженности в зарубежных странах — например, в США уровень закредитованности экономики 85%. На мой взгляд, уровень задолженности должен соответствовать устойчивости экономики, чем менее устойчива экономика, тем ниже должен быть уровень задолженности. В России сейчас достаточно высокий уровень задолженности, который увеличивает риски личных банкротств (увеличились за последний год в 1,5 раза)».

Как пояснил экономист, совокупная задолженность продолжит нарастать в связи падением реальных доходов населения, а ипотечная задолженность, скорее всего, будет нарастать меньшими темпами, чем потребительское кредитование.

«Темпы роста по предварительным оценкам составят от 10% до 15% в ближайший год», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что закредитованность населения России растет, причем показатели российских заемщиков по некоторым признакам намного хуже, чем в Европе.

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