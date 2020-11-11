Москва, , 15:57 — REGNUM Днем 11 ноября российский рубль продолжает укрепляться в парах с иностранными валютами. В целом ничего это не значит: доллар вернулся в торговый диапазон 76−77 рублей, просто «сбросив» лишние биржевые эмоции, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Вероятнее всего, это временные торговые рамки, и после завершения локальной коррекции «американец» вернется в диапазон 77−78 руб., где ему самое место.

Сегодня на рынке ситуация для российской валюты очень благоприятная. Нефть растет, ОПЕК+ рассматривает дальнейшее сокращение нефти, евро под давлением после слабой статистики из Германии.

Создание вакцины против пандемии коронавируса, похоже, становится реальностью. Этот фактор вселяет оптимизм всем участникам рынка.

Евро к середине сессии торгуется по 89,83 руб. впервые за долгое время, и здесь тоже идет коррекция и охлаждение курса после ралли октября-ноября.

Курс евро может снизиться до 89,50 руб., но с большой долей вероятности быстро откатится к 90−93 руб.

Валютной секции потребуется время для того, чтобы прийти в себя после турбулентности последней недели», — считает эксперт.

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