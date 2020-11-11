Красногорск, , 15:57 — REGNUM На борьбу и профилактику коронавируса в Подмосковье уйдёт около десятой части регионального бюджета. Об этом 11 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на форуме «Сильные идеи для нового времени», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В Московской области в этом году мы потратим на COVID-19 порядка 10% бюджета — это 60 млрд рублей. То есть на эти 60 млрд рублей мы могли построить садов, школ, дорог, поддержать бизнес. Но все это ушло в средства индивидуальной защиты, таблетки, медикаменты, на врачей, поддержку бизнеса», — сказал Воробьёв.

Кроме того регион не досчитается около 50 млрд рублей за счет отсутствия роста областной экономики, посетовал губернатор Подмосковья.

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