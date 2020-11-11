Москва, , 15:54 — REGNUM Если в России доходность депозитов и облигаций вернется на прежний уровень, то это замедлит темпы роста ипотечного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.

«Возможно, рынок ипотеки еще несколько вырастет, но я считаю, что сильный потенциал роста исчерпан, — сказал экономист. — Важный фактор — это уровень кредитных ставок. Пока программа позволяет рынку расти, но в случае если программу не продлят, то темпы роста рынка замедлятся. Наличие платежеспособного спроса также приводит к росту объемов ипотеки. Кроме того, есть такие факторы, как уровень доходности депозитов и облигаций».

Как пояснил Алиев, из-за снижения уровня ключевой ставки депозиты и облигации практически лишились реальной доходности, что привело к перетоку средств на рынок ипотеки.

«Если ЦБ и банки этот вопрос решат и вернут уровень реальной доходности к приемлемым показателям, возможно, граждане вернутся туда и рынок ипотеки замедлит темпы роста», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что наплыв граждан РФ на рынок ипотечного кредитования можно объяснить тем, что они в какой-то момент испугались возможной отмены программы льготной ипотеки.

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